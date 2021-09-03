MEÜ Konservatuvar öğrencisi Ada Yalın Yücel, Brüksel'de birinci oldu

MERSİN (İHA) – Mersin Üniversitesi (MEÜ) Devlet Konservatuvarı keman eğitmeni Lili Tchumburidze'nin öğrencilerinden Ada Yalın Yücel, Belçika'nın başkenti Brüksel'de bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Brüksel Müzik Yarışmasında keman kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.

MEÜ'den yapılan açıklamaya göre, birçok ülkeden öğrencilerin katıldığı yarışmada, uluslararası isimlerden oluşan jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucunda birinci olan Ada Yalın Yücel, yarışmadaki performansı nedeniyle jüriden bir keman hocasının önerisi ve yarışma organizasyonunun da oluruyla burslu olarak Almanya Bavyera Müzik Akademisi Münih Marktoberdorf Uluslararası Genç Solistler Yaz Akademisine burslu olarak davet edildi.

Açıklamada, “Tüm dünyadan üstün yetenekli öğrencilerin müzik eğitimi aldığı bu okulda masterclass eğitimine katılan Yücel, ülkemizi, üniversitemizi ve konservatuvarımızı uluslararası platformda başarıyla temsil ederek bizleri gururlandırdı” denildi.