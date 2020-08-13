MEÜ MDTO Denizcilik Fakültesi inşaatında ihale süreci tamamlandı

Mersin Deniz Ticaret Odası tarafından inşa edilecek olan Mersin Üniversitesi MDTO Denizcilik Fakültesi'nin inşaat ihalesi tamamlandı. İhaleyi kazanan firma ile sözleşme imzalanırken, projenin ilk etap olan kaba inşaat süresi 14 ay olarak belirlendi.

Mersin Üniversitesi (MEÜ) ile imzalanan protokol kapsamında Mersin Deniz Ticaret Odası (MDTO) tarafından yaptırılacak Denizcilik Fakültesi'nin kaba inşaat yapım ihalesi süreci tamamlandı. 9 Haziran 2020 tarihinde davet usulü ile gerçekleştirilen ve 8 firmanın teklif verdiği ihaleyi Aytekin-Serol Mühendislik İnşaat A.Ş. kazandı.

MDTO Denizcilik Fakültesi kaba inşaat yapım işini üstlenen firma ile 17 Temmuz 2020 tarihinde sözleşme imzalandı. MDTO'da gerçekleştirilen imza törenine, oda yönetimi ile firma temsilcileri katıldı. Sözleşme, MDTO Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Lokmanoğlu ile firma yetkilisi Mehmet Aytekin tarafından imzalandı.

“Modern ve yeni bir eğitim binası kazandıracağız”

MDTO Başkanı Lokmanoğlu, yaptığı açıklamada, fakülte inşasının Mersin'de denizcilik eğitimi alanında yapılan önemli yatırımlardan biri olduğunu belirterek, hayırlı olması temennisinde bulundu. Şu anda Tece Kampüsünde eğitim veren Denizcilik Fakültesi'ne Çiftlikköy Kampüsünde yeni ve modern bir eğitim binası kazandırmak için Mersin Üniversitesi Rektörlüğü ile protokol imzalandığını hatırlatan Lokmanoğlu, “Geçmiş dönemde döviz kurunun ani yükselişi, projede revizyon ihtiyacı ve son olarak Covid-19 pandemisi gibi elimizde olmayan nedenlerle bazı gecikmeler yaşamış olsak da ihale sürecimizi tamamladık. 8 istekli firmanın teklif sunduğu ihaleyi Aytekin-Serol Mühendislik İnşaat A.Ş kazandı. Kentimize, ülkemize ve camiamıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Kaba inşaat 14 ayda tamamlanacak

Projenin kaba inşaat ve ince inşaat olmak üzere 2 etaptan oluştuğunu dile getiren Lokmanoğlu, kaba inşaatın 14 ayda tamamlanacağını ve yüklenici firmaya yer tesliminin yapıldığını söyledi. Lokmanoğlu, proje tamamlandığında derslikler, laboratuvar, yemekhane, kütüphane, konferans ve sergi salonu, kapalı havuz, kapalı otopark ve idari kullanıma yönelik bölümlerden oluşan yaklaşık 14 bin metrekare kapalı alan ile basketbol sahası, tören alanı ve açık otoparktan oluşan toplam 8 bin metrekare açık alana sahip MDTO Denizcilik Fakültesi'nin, anahtar teslimi MEÜ'ye devredileceğini kaydetti.

“Mersin, her düzeyde denizcilik eğitimi veren bir kent haline gelmiştir”

Mersin'in, MDTO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, MEÜ Denizcilik Meslek Yüksekokulu ve MEÜ Denizcilik Fakültesi'nin varlığı ile ortaöğretim, ön lisans ve lisans olmak üzere her düzeyde denizcilik eğitimi veren bir kent haline geldiğinin altını çizen Lokmanoğlu, “Odamız, denizcilik sektörüne hizmet edecek kalifiye gemi adamlarının yetişmesi ve özellikle Mersin'in denizcilik eğitiminde daha iddialı bir konuma taşınması amacımız doğrultusunda eğitim kurumlarını desteklemeye devam edecektir. Eğitime ve gençlere yatırımı, kentimizi ve ülkemizi geleceğe taşıyacak en değerli yatırım olarak görüyor, bu sürece katkı sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.