MEÜ öğrencileri Plevne Gitar Festivali'nden ödülle döndü

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Devlet Konservatuvarı Gitar Bölümü öğrencileri Bora Özer ve Barkan Canbolat, Bulgaristan'ın Plevne kentinde düzenlenen gitar festivalinden iki ayrı ikincilik ödülü kazanarak Türkiye'ye döndü.

Bulgaristan'ın en prestijli müzik etkinliklerinden biri olan ve bu yıl 4'üncüsü gerçekleşen Uluslararası Plevne Gitar Festivali'nde, yedi ayrı kategoride düzenlenen yarışmaların yanında, dünyaca ünlü gitar virtüözlerinin konserleri ve ustalık dersleri yer aldı. Kendi kategorilerinde otuza yakın yetenekli gitaristin arasından sıyrılan MEÜ öğrencilerine ödüllerini festival direktörü Nikolay Mihaylov verdi.

"İsmimle birlikte ülkemin de adını duymanın gururunu yaşadım"

MEÜ Devlet Konservatuvarı İlköğretim 6. Sınıf öğrencisi Bora Özer, gitar çalmayı tutku ile sevdiğini ve daha büyük başarıları hedeflediğini söyledi. Canbolat ise, "Okuldaki eğitimimin yanında, Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yarı Zamanlı programda gösterdiğim çabalar karşılığını buldu. Ödül töreninde ismimle birlikte ülkemin adını duymanın gururunu yaşadım. Başta aileme ve konservatuvardaki hocalarıma olmak üzere, başarımda emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler" dedi.

Kazanılan başarılarla ilgili konuşan MEÜ Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Taşkıner Ketenci de "Öğrencilerimizin gösterdiği başarılar bizler için şaşırtıcı olmadı. Ulusal ve uluslararası klasik müzik arenasında öğrencilerimizin yıllardır kazandığı ödüller, Mersin üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın ülkemizin önde gelen sanat eğitimi kurumları arasında olduğunu göstermektedir" ifadelerini kullandı.