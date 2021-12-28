MEÜ öğrencilerinin topladığı kitaplar Şırnaklı öğrencilere gönderilecek

MERSİN (İHA) – Mersin Üniversitesi (MEÜ) İşletme Topluluğu tarafından düzenlenen ve Genç Psikologlar Meclisinin de destek verdiği ‘Kitap Senden, Müzik Bizden, Gelecek Hepimizden' etkinliği çerçevesinde toplanan yaklaşık 500 kitap, Şırnak Şehri Nuh Anadolu Lisesine gönderilecek.

MEÜ'den yapılan açıklamaya göre, üniversitenin İşletme Topluluğu tarafından Prof. Dr. Uğur Oral Konferans Salonunda ‘Kitap Senden, Müzik Bizden, Gelecek Hepimizden' etkinliği düzenlendi. Genç Psikologlar Meclisinin de destek olduğu etkinliğe, akademik ve idari personel ile öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Etkinliğin açılışında konuşan İşletme Topluluğu Başkanı Esra Kaya, bir çocuğun hayatına dokunarak bir toplumun değiştirilebileceğini, bundan dolayı sınırlı imkanlarla hatta imkansızlıklarla okumaya, eğitim almaya çalışan gençlerin eğitim hayatlarına bir katkı da kendilerinin sumak istediklerini söyledi.

Genç Psikologlar Meclisi Mersin Yapılanması Başkanı Zinar Çiftçi ise toplanan tüm kitapların doğru yere, doğru şekilde ulaşacağını belirtti.

Etkinlikte, müzik dinletisinin yanı sıra kitap yardımı yapılacak Şırnak Şehri Nuh Anadolu Lisesi öğretmenlerinin teşekkürlerini ilettiği videolar izletildi.

İşletme Topluluğu akademik danışmanı Arş. Gör. Alaiddin Koşar, bu tip sosyal yardımlaşma projelerinin her zaman devam edeceğini belirterek, başta bu proje fikrinin sahibi Topluluk Başkan Yardımcısı Sedat Sak olmak üzere topluluğun yönetim kurulunda yer alan tüm öğrencilere ve etkinliğe katılan herkese teşekkür etti.

Etkinlik ile birlikte toplanan yaklaşık 500 adet kitap ise önümüzdeki günlerde Şırnak'ta yeni açılan Şehri Nuh Anadolu Lisesine ulaştırılacak.