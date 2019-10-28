MEÜ öğrencisine ödül

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Devlet Konservatuvarı Piyano Ana Sanat Dalı öğrencisi Sezin Kabaklı, İş Sanat'ın İstanbul'da düzenlediği 'Parlayan Yıldızlar' seçmelerinde ödül aldı.

MEÜ'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de eğitim alan genç müzisyenlerin yetişmesine katkı sağlamak, yetenekli gençlere konser verme ve sahne deneyimi kazanma şansı vermek amacıyla İş Sanat'ın düzenlediği seçmelere çeşitli enstrümanlardan 10-21 yaş arası 70 öğrenci katıldı.

İstanbul Devlet Opera Balesi daimi şeflerinden, İş Sanat'ın sanat danışmanı Serdar Yalçın'ın başkanlığındaki jüri, katılan öğrenciler arasından 14 öğrenciyi ödül almaya layık buldu.

MEÜ Devlet Konservatuvarı Piyano Sanat Dalı Öğretmeni Ayan Kömür'ün öğrencisi Sezin Kabaklı da önemli bir başarıya imza atarak ödül almaya hak kazandı.