MEÜ öğrencisinin hedefi Muay Thai'de dünya şampiyonluğu

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Erdemli Meslek Yüksekokulu öğrencisi, milli sporcu Cansu Sarı, Muay Thai'de dünya şampiyonluğunu hedefliyor.

Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü birinci sınıf öğrencisi Cansu Sarı, Muay Thai'de milli formayla önemli başarılara imza atıyor. 2016 yılında Türkiye şampiyonu olan Sarı, aynı yıl Tayland'ta yapılan dünya şampiyonasında mücadele etti ve dünya ikincisi oldu. Sarı bu yıl da 2018 EMF Cup Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

Cansu Sarı, Erdemli Meslek Yüksekokulu'nda bankacılık eğitimine devam ederken, sportif anlamda başarılarını sürdürmeyi istediğini belirterek, “Hedefim dünya şampiyonu olmak. Önümüzdeki dönemde üniversitem adına da müsabakalara katılıp yeni başarılara imza atmak istiyorum. Ayrıca bizlere her konuda destek sunan Meslek Yüksekokul Müdürümüz Prof. Dr. İlhan Dağadur başta olmak üzere tüm hocalarıma ve arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Dağadur ise Erdemli Meslek Yüksekokulu'nda kaliteli eğitim olanağı sağlama hedeflerinin yanı sıra öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif anlamda da kendilerini geliştirmelerine büyük önem verdiklerini belirtti. Prof. Dr. Dağadur, “Hem üniversitemiz hem de ülkemiz adına böyle gençlerimize çok ihtiyacımız var. Onların başarılarıyla bizler de gururlanıyoruz. Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Çamsarı hocamızın desteği ve teşvikiyle bundan sonraki süreçte de Cansu Sarı gibi başarılı sporcularımıza ve farklı konularda yeteneği bulunan diğer öğrencilerimize elimizden gelen tüm desteği sunmak için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.