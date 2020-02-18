İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

MEÜ öğretim elemanlarına elektronik soru yazma eğitimi verildi

Sınav Merkezinde, üniversitenin öğretim elemanlarına elektronik soru yazma eğitimi verildi.


MEÜ Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülen, üniversitenin çeşitli fakülte ve yüksekokullarından öğretim elemanlarının katıldığı “Bilgisayar Destekli Ölçme ve Değerlendirme Araçlarının Mersin Üniversitesi'nde Farklı Alanlara Entegrasyonu” projesi kapsamında oluşturulan E-Sınav Merkezi, öğretim elemanlarının araştırma ve sınav ihtiyaçları için kullanıma açıldı.


MEÜ'den yapılan açıklamaya göre, yüksek güvenlik önlemli ve 50 öğrenci kapasitesine sahip olan E-


Eğitimler; Ölçme ve Değerlendirme Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Önder Sünbül, Müdür Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Seçil Ömür Sünbül ve Dr. Öğr. Üyesi Erman Uzun tarafından verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.