MEÜ öğretim üyelerinden eski yağ fabrikasında resim sergisi

Nurseren Tor ve Öğretim Görevlisi Yıldız Özfırat Allahverdi, 1883 yılında Amerikan İç Savaşları döneminde İngiliz asıllı Levanten Mr. Gold tarafından yapılarak yağ fabrikası olarak işletmeye açılan ve şu an metruk durumda olan binaya dikkat çekmek amacıyla bina içerisinde resim sergisi açtı.

Mersin'in doğu girişinde, Mersin-Adana demiryolu hattının güneyinde yer alan eski yağ fabrikası, kent açısından tarihi bir öneme sahip. Uzun yıllardır atıl durumda bulunan ve bir dönem müzeye dönüştürülmesi gündeme gelen eski yağ fabrikası, bir resim sergisine ev sahipliği yaptı. “İçerden Dışarı” isimli kişisel sergisiyle MEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Nurseren Tor ve ‘'Dışardan İçeri'' isimli kişisel sergisiyle Öğr. Gör. Yıldız Özfırat Allahverdi'nin 17'şer yağlıboya tablosu İngiliz Yağ Fabrikası'nın iç ve dış duvarlarında sergilendi.

Kenti anlamak adına bu sergiyle birlikte yola çıktıklarını ve atıl bırakılan tarihi binayı sanatla yeniden gündeme getirmek, sanatsal etkinlikler için de kente özgün yeni bir mekan kazandırmayı amaçladıklarını ifade eden Öğr. Gör. Allahverdi, ”Her mekanda sanat etkinlikleri yapılmalı. Ben de kentin var olan değerlerini yaşatmak istedim. Bu tür etkinliklerin bundan sonra da bu tarz mekanlarda gerçekleştirilmesini arzu ediyorum” dedi.