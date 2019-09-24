MEÜ Öğretim Üyesi Gümüş'e, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden Şeref Diploması

Hüseyin Gümüş, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin bu yıl 37'ncisini düzenlediği Türkiye Fair Play Ödüllerinde Şeref Diploması ile ödüllendirildi.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin (TMOK) "İyiye, doğruya, güzele" sloganı ile bu yıl 37'ncisini düzenlediği 2018 Türkiye Fair Play Ödül Töreni, 20 Eylül 2019 Cuma günü İstanbul Olimpiyatevinde gerçekleştirildi.

MEÜ'den yapılan açıklamaya göre, Fair play ruhunu yansıtan davranış ve projeleriyle 15 kişi ve kuruluşun ödüllendirildiği Türkiye Fair Play Ödülleri Töreninde, Hüseyin Gümüş de “Okulumun Neşesiyim, Fair Play Elçisiyim” projesi ile ödüle layık görüldü.

Gümüş, fair play kavramını tanıtmak amacıyla hazırladığı projeyle 5 bini aşkın ilköğretim öğrencisinin fair play eğitimi almasını sağlamasının yanı sıra konu ile ilgili çok sayıda köşe yazısı yazması, akademik çalışmalarda bulunması, bilimsel makale ve bildiri yayınlaması dolayısıyla Fair Play Şeref Diploması ile ödüllendirildi. Gümüş'e ödülünü, TMOK Fair Play Komisyonu Başkanı Erdoğan Arıpınar takdim etti.