MEÜ Öğretim Üyesi Prof. Kurt'un yürüttüğü projeye NATO'dan destek

Dr. Kasım Kurt yürütücülüğünde gerçekleştirilen “Radyolojik acil durumlarda maruziyet dozunun ve radyoaktif kaynak kimliğinin belirlenmesi” başlıklı proje, NATO tarafından desteklenmeye değer görüldü.

Mersin Üniversitesinden (MEÜ) yapılan açıklamaya göre, proje, NATO'nun “Barış İçin Bilim ve Güvenlik Programı” kapsamında NATO SPS MYP G5647 proje numarasıyla 36 ay süresince desteklenecek. Çok uluslu projede yer alan ülkeler içerisinde Türkiye (Mersin Üniversitesi ve Çukurova Üniversitesi), Amerika (Thomas Jefferson Üniversitesi), İsrail, Ukrayna, Polonya ve Yeni Zelanda'dan üniversitelerin yer aldığına dikkat çeken Prof. Dr. Kurt, projenin amacının; taşınabilir optiksel uyarılmalı lüminesans acil durum dozimetresini geliştirmek ve pasif dozimetre olarak radyasyon dozunu ve kaynağını belirleyecek yeteneğe sahip bir dozimetre üretilmesini tasarlamak olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Kurt, “Aynı zamanda üretilen dozimetreyi okuyabilecek taşınabilir optiksel uyarılmalı lüminesans okuyucusu tasarlanıp geliştirilecek. Projenin üniversitemize katkısı dozimetrenin geliştirilmesine katkı sağlayacak bilgileri elde edebilen bir lüminesans spektrometre tasarlayıp geliştirmek olacak. Proje süresinde geliştirilecek olan aygıtın optik, elektronik ve yazılım tasarımları Mersin Üniversitesi proje ekibi tarafından yapılacak. Geliştirilen aygıt ile yapılan ölçümlerde elde edilen bilgiler doğrultusunda dozimetrik malzemelerin geliştirilmesine bilgi sağlanacak. Proje tamamlandığında çıkan ürünler ile ülkemize ve bölgemize katma değer sağlaması beklenmektedir” dedi.