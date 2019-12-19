MEÜ Öğretim Üyesi Telli, NATO çalışma toplantısına katıldı

Dr. Azime Telli, Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneğinin, NATO Kamu Diplomasisi Birimi desteğiyle gerçekleştirdiği NATO ziyareti bilgilendirme ve çalışma toplantısına katıldı.

MEÜ'den yapılan açıklamaya göre, Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Türkiye'nin farklı üniversitelerinden 12 akademisyenin katılımıyla NATO Genel Merkezinde bilgilendirme ve çalışma toplantısı düzenlendi. MEÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden Öğretim Üyesi Doç. Dr. Azime Telli'nin de yer aldığı Türk akademisyenler heyeti, program kapsamında üst düzey NATO yetkilileriyle bir araya geldi.

NATO Savunma Kapasiteleri Birimi Başkanı Julien Kita, Yeni Gelişen Güvenlik Tehditleri Bölümünün Siber Güvenlik Birimi Başkan Yardımcısı Chelsey Slack, Rusya ve Ukrayna İlişkileri Biriminden Metin Paksoy ve NATO Operasyonlar ve Görevler Birimi A Seksiyonu Başkanı Michel Soula'dan brifing alan heyet, ayrıca Kamu Diplomasisinden Sorumlu NATO Genel Sekreter Yardımcısı Büyükelçi Tacan İldem ve Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Başat Öztürk ile de bir araya gelerek, görüş alışverişinde bulundu.

Çalışma ziyareti sırasında heyet üyelerine NATO'nun değişen uluslararası güvenlik ortamına uyumu, siber güvenlik alanında yaşanan gelişmeler ve üye ülkelerin işbirliği çabaları, NATO-Rusya ilişkilerinin gelişimi ve yaşanan sorunlar, NATO'nun güncel operasyonları ile mevcut siyasi programı konularında sunumlar yapıldı.