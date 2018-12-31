MEÜ öğretim üyesine 'TÜBİTAK teşvik ödülü'

Dr. Nadir Dizge'ye, 'TÜBİTAK teşvik ödülü' verildi.

TÜBİTAK tarafından her yıl verilmekte olan 'Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri', Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayelerinde Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

2018 yılında mühendislik bilimleri alanında 'teşvik ödülü', MEÜ Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nadir Dizge'ye verildi. Dizge ödülünü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

TÜBİTAK Yönetim Kurulu tarafından, Doç.Dr. Nadir Dizge'nin, 'Membran prosesler alanında su kaynaklarının korunması ve evsel/endüstriyel atıksulardan su geri kazanımı' konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları nedeniyle 'teşvik ödülü' almaya hak kazandığı açıklanmıştı.