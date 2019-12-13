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MEÜ öğretim üyesinin de ekipte yer aldığı proje desteklenmeye hak kazandı

Güney Kore İkili İşbirliği Projesi desteklenmeye hak kazandı.


Türkiye'den ve Güney Kore'den akademisyenlerin oluşturduğu iki ekibin birlikte çalışarak hazırladığı ‘Sürdürülebilirlik Odaklı Modüller ve Mesleki Gelişim Programı Aracılığıyla Sürdürülebilir Gelişimin Okul Öncesi Eğitimle Bütünleştirilmesi' başlıklı proje TÜBİTAK ve Güney Kore Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumuna (NRF) sunuldu. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, söz konusu proje, Türkiye'den tüm alanlarda sadece yedi başvuruya destek verilen projeler arasında yer aldı. Proje ayrıca “Sosyal Bilimler Alanından” destek alan tek proje olmasıyla da dikkat çekti.

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