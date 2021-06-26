MEÜ Onkoloji Hastanesi'ne bağlı Kemik İliği Nakil Merkezi ilk hastasını kabul etti

Mersin'de ilk ve tek kemik iliği nakil merkezi konumunda olan ve Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılarak açılışı gerçekleştirilen Mersin Üniversitesi (MEÜ) Onkoloji Hastanesi içerisinde yer alan Kemik İliği Nakil Merkezi, ilk hasta kabulünü gerçekleştirdi.

Türkiye'deki yaklaşık 100 kemik iliği nakil merkezinden biri olan merkez ilk hastasını kabul etti. MEÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, Onkoloji Hastanesi ile bölgede çok önemli bir eksikliğin giderildiğini, kemik iliği naklinin de yine ihtiyaç duyulan bir sağlık hizmeti olduğunu vurguladı. Çamsarı, "Gerçekleştirilen ilk kemik iliği naklinin ilimiz ve bölgemizdeki hastalarımız için çok önemli bir adım olduğunu belirtmek isterim. Hastalarımızın il dışına gitmek zorunda kalmasının önüne geçebilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İlimizde bir ilk olma özelliğini taşıyan Kemik İliği Nakil Merkezimiz bünyesinde verdiğimiz bu hayati hizmetin ilimize, bölgemize ve tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Gerçekleştirilen ilk hasta kabulü ile ilgili bilgiler veren İç Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğr. üyesi Pelin Aytan ise Kemik İliği Nakil Merkezi'nde gerçekleştirilen ilk hasta kabulünün bölge ve hastane için çok önemli olduğunu ifade etti. Aytan, “Bugün bizim için çok heyecanlı bir gün. Bir yıldır takip ettiğimiz hastamızın, kendi kök hücrelerini kendine nakletme planını yapmış durumdayız. Bugün hastamızı servisimize yatırma sebebimiz de hastayı mobilize etmek. Yani kök hücre naklini yapmadan önce, kendi kök hücrelerini toplayıp saklamak” ifadelerini kullandı.

Hastanın bundan sonraki tedavi süreci ve Kemik İliği Nakil Merkezi'nin hedeflerinden de bahseden Aytan, "Hastamızın bugünden itibaren yatış süresi 12 gün. Bu süre tamamlandıktan sonra, uygun kök hücre sayısına ulaşırsak, bunlarını saklayıp toplayacağız. Bundan 15 gün sonra da uygun görülürse, kök hücre naklini gerçekleştireceğiz. Sırada bekleyen, planladığımız hastalarımız da mevcut. Haftada 2-3 nakil gerçekleştirme hedefimiz var. İlerleyen süreçlerde bunu da gerçekleştirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.