MEÜ Rektörlüğüne Erol Yaşar atandı

Dr. Erol Yaşar atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 4 üniversiteye rektör atanmasına ilişkin karar Resmi Gazetede yayımlandı. Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, uzun süredir aynı üniversitesi rektör yardımcısı olarak görev yapan Prof. Dr. Erol Yaşar, Mersin Üniversitesi Rektörlüğüne atandı.

MEÜ'nün 5. rektörü olarak görev alacak olan Prof. Dr. Erol Yaşar, 12 Ocak Perşembe günü saat 11.00'de Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi A Salonunda düzenlenecek tören ile görevi Prof. Dr. Ahmet Çamsarı'dan devralacak.

Prof. Dr. Erol Yaşar Kimdir?

25 Şubat 1969 yılında Mersin'in Erdemli ilçesinde dünyaya gelen Erol Yaşar, 1991 yılında Selçuk Üniversitesi Matematik Bölümünde lisans eğitimini, 1996 yılında Ohio Üniversitesi'nde Matematik Bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Erol Yaşar, 2006 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi'nde doktora eğitimini tamamlayarak doktor unvanını aldı.