MEÜ Rektörü Çamsarı, Üniversitelerarası Kurul Yönetim Kuruluna yeniden seçildi

Dr. Ahmet Çamsarı, video konferans yöntemiyle yapılan toplantıda, bir kez daha Üniversitelerarası Kurul Yönetim Kuruluna seçildi.

MEÜ'den yapılan açıklamaya göre, 250. Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı (ÜAK) Genel Kurul Toplantısı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç başkanlığında gerçekleştirildi. Korona virüs salgını nedeniyle video konferans üzerinden online olarak yapılan toplantıda ÜAK Yönetim Kurulu üyeleri de belirlendi. MEÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, ÜAK Yönetim Kuruluna yeniden seçildi.

Rektör Çamsarı, bu göreve yeniden seçilmesi dolayısıyla YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, ÜAK Başkanı Prof. Dr. Sadettin Hülagü ve ÜAK üyeleri ile tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.