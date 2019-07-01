İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

MEÜ Rektörü Çamsarı'ya Tarsus Ticaret ve Sanayi Odasından teşekkür plaketi

Türkiye’nin ilk ticaret odalarından biri olan Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası’nın 140.

Türkiye'nin ilk ticaret odalarından biri olan Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası'nın 140. kuruluş yıl dönümü kutlamalarında, Mersin Üniversitesi (MEÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı'ya teşekkür plaketi verildi.


Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası, kuruluşunun 140'ıncı yılını düzenlenen törenle kutladı. Çok sayıda davetlinin katıldığı törende, Tarsus ekonomisine değer katanlar da teşekkür plaketi ile ödüllendirildi. Bu çerçevede, Tarsus Üniversitesi Kurucu Rektörlüğü görevini de yürütmüş olan MEÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı'ya, eğitim ve kültür alanında bölgeye katkıları dolayısıyla teşekkür plaketi takdim edildi. Çamsarı, plaketini Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçir'in elinden aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.