MEÜ, ‘sanat iyileştirir' inancıyla herkesi resim sanatıyla buluşturmayı hedefliyor

MERSİN (İHA) – Mersin Üniversitesi (MEÜ), üniversite birimlerinin duvarlarında orijinal resimlerin artırılmasını ve ‘sanat iyileştirir' inancıyla herkesi resim sanatıyla buluşturmayı hedefliyor.

MEÜ'den yapılan açıklamaya göre, üniversitenin ilk kurulan topluluklarından biri olan Plastik Sanatlar Topluluğunun, Topluluk Başkanı Selenay Kılıvan başkanlığında ve MEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Prof. Nurseren Tor küratörlüğünde düzenlediği 2. PSAT Sempozyumu başladı. İlki MEÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde ‘100 Eser' projesiyle gerçekleştirilen sempozyumun ikincisiyle de üniversite birimlerinin duvarlarında orijinal resimlerin artırılması ve ‘sanat iyileştirir' inancıyla herkesi resim sanatıyla buluşturmak hedefleniyor.

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle açık havada MEÜ Konukevi önünde “32 Eser Projesi” olarak 32 topluluk üyesinin resim çalışmalarıyla devam eden sempozyumun yan etkinlik programıyla da panel, konferans, eğitim, film gösterimi ve müzik dinletileri ile de katılımcı üyelerin motivasyonu güçlendirilecek.

Sempozyum, 30 Aralık'ta Konukevi önündeki sergiyle sona erecek.