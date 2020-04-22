MEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi çalışanlarına moral ziyareti

Mersin İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, Kovid-19 salgını ile mücadeleyi kararlılıkla sürdüren Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ni ziyaret ederek Rektör Prof. Dr. Ahmet Çamsarı ile birlikte sağlık çalışanlarına gül verdi.

MEÜ Rektörü Çamsarı ile birlikte Kovid-19 servislerinde görev yapan sağlık çalışanlarıyla bir araya gelen Bahçacı, başarılı çalışmalarından dolayı hastane personelini tebrik etti. Hastane bünyesinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Çamsarı, salgının ilk anından itibaren ülke genelinde olduğu gibi Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde de olağanüstü tedbirler alındığını ve titizlikle uygulandığını belirterek, bugüne kadar yaptıkları fedakarca çalışmaları ve özverilerinden dolayı sağlık çalışanlarının her türlü övgüyü hak ettiklerini belirtti. Çamsarı, bu tür ziyaretlerin sağlık personelinin moral ve motivasyonlarını artırdığını ifade ederek İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı'ya ve Akdeniz Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Kutlu'ya teşekkür etti.

Ziyarete, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Kaya, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Meltem Nass Duce, Başhekim Yardımcıları Prof. Dr. Hakan Aytan, Prof. Dr. Mehmet Çolak ve Doç. Dr. Seyran Bozkurt Babuş ile Hastane Başmüdürü Güven Güleç de eşlik etti.