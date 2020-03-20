MEÜ Tıp Fakültesi'nde maske üretimi başladı

İlerleyen dönemde hem kendilerine hemde başka bir yere ihtiyaç olduğunda günde 500 adet maske üreten hastane, koronavirüs kapsamında da hastaneyi hazırladı. Başhekim Meltem Nass Duce, "Şu anda ihtiyacımız yok ama önümüzdeki günlerde lazım olabilir diye maske üretmeye başladık. Hastane olarak da hazırız. Şu ana kadar yaptığımız bütün testlerin sonucu negatif geldi" dedi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsü (Kovid-19) dolayısıyla tüm ülkelerde tedbirler en üst seviyeye çıkarılırken, Mersin'de hem sağlık birimleri hemde diğer kurumlar üst düzey önlemler alıyor. MEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'de virüse karşı 2 bölüm oluştururken, şüpheli hastaların kontrollerini ve tedavilerini bu bölgelerde yürütüyor. Hastane ayrıca ilerleyen günlerde ihtiyaç olabilir düşüncesiyle maske üretimine de başladı. 3 gün önce başlatılan çalışmalarda 3 terzi, uzman doktorların tavsiyeleri doğrultusunda günde 500 maske üretimi yapıyor.

"Şu anda ihtiyacımız yok ama biz tedbir amaçlı üretime başladık"

Konuyla ilgili İHA muhabirine konuşan Hastane Başhekimi Prof. Dr. Meltem Nass Duce, hastanelerin artık maske konusunda kendi üretimlerine başladığını söyledi. 3 gün önce maske üretmeye başladıklarını kaydeden Duce, "Üretiyoruz ama şu anda ihtiyacımız olduğu için değil. Elimizde hem maske hemde eldiven var ama önümüzdeki günlerde vaka artar yada başka bir yerden ihtiyaç olursa onlar için üretim yapıyoruz. Bizim ürettiğimiz maskeler koruma anlamında da iyi. Çünkü enfeksiyon bölümündeki hocaların tavsiyeleriyle bunları yapıyoruz. Şu anda dışarıdan aldıklarımızdan daha güvenli maskeler üretiyoruz. Günlük ortalama 500 maske üretiyoruz. Bunu bu süreç devam ettiği sürece devam ettireceğiz" diye konuştu.

"Bütün testler negatif geldi"

Virüs ilk çıktığı günden itibaren hastanede tedbirler almaya başladıklarının altını çizen Duce, "Şuanda hastanemize hastalar yoğunluk oluşturacak şekilde gelmiyor. Buda bizi iyi yönde etkiliyor. Bizde yatan hastalarımızın çoğunu taburcu ettik, bir tane kaldı. Şüpheli olarak geliyorlar, testleri yapılıyor, ikinci testleri yapılması gerekenlerin ikinci testleri yapılıyor. Zaten şu ana kadar yaptığımız bütün testler negatif geldi. Zaten bu hastalıkla ilgili değil sadece genel durumu iyi olanlara önerimiz evlerinde dinlenmeleridir. Biz hastanemizde bu virüse karşı 2 bölüm oluşturduk. Çünkü eğer bu hastalık çıkarsa o hastalarımızı kesinlikle hastanede dolaştırmak, diğer kişilerle temasa geçmesini istemiyoruz. Oluşturduğumuz bölümlerin ayrı girişleri var. Orada bir çocuk, bir yetişkin için yerler var. Her gün 5 farklı bilim dalından hekim görevlendiriyoruz. Gelen hastalarımızı doktorlarımız muayene ediyor, yatması gerekmeyen hastaları evlerine yolluyoruz, yatması gerekenleri de yatırıyoruz. Çok ağır gelen olursa da yoğun bakımda oluşturduğumuz izole alanlarına alıyoruz. Gelen olursa biz hazırlıklıyız ve bekliyoruz" şeklinde konuştu.