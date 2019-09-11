MEÜ Tıp Fakültesini kazanan öğrenciler, törenle beyaz önlüklerini giydi

MERSİN (İHA) – Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesini kazanan 200'den fazla öğrenci, düzenlenen törenle beyaz önlüklerini giyerek, doktorluğa doğru ilk adımlarını attılar.

MEÜ Tıp Fakültesi tarafından birinci dönem öğrencileri için ‘Beyaz Önlük Giyme Töreni' gerçekleştirildi. Uğur Oral Kültür Merkezinde düzenlenen törene, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Kaya, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Hakan Öztürk, akademisyenler ile öğrenciler ve aileleri katıldı.

Müzik dinletisinin ardından bir konuşma yaparak, öğrencilere seslenen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kaya, “Genç meslektaşlarım, uzun ve her anlamda yorucu bir üniversite hazırlık sürecini atlattıktan sonra üniversiteli oldunuz. Sizi ve bu süreçte elinden geldiğince destekleyen ailelerinizi kutluyorum. Tıp Fakültemiz yetişmeniz için her türlü altyapıya sahip. Birazdan giyeceğiniz beyaz önlüklerinizin ömür boyu temiz kalmasını, sadece fiziksel olarak laboratuvarlarda kirlenmesini diliyorum. Hepinizi tebrik ederim” dedi.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Öztürk de fakülte hakkında bilgiler vererek, öğrencilere başarı dileklerini iletti. Öztürk, “Tıp Fakültemiz, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve toplumsal hizmet alanlarında etkin, verimli, rekabetçi olmayı, üstün performansa odaklanmayı, uluslararası tanınırlığı ve saygınlığı hedeflemiş paydaşları ile birlikte sürekli iyileştirmeyi benimsemiştir. Bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz bu törenin yapılması, geçmiş yıllardaki öğrenci geri bildirimleri sonucunda gerçekleşmektedir. Sevgili öğrenciler, bu fakülte sizin. Sizler bu fakültenin her açıdan geliştirilmesi için geri bildirimlerinizle yönetime ve hocalarınıza destek olacaksınız” diye konuştu.

Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Oya Ögenler ise beyaz önlüğün tarihçesini anlattı. Ögenler, “Beyaz önlük yaklaşık 100 yıldır sembolik şekilde kabul edilir bir durum. Hekimlerin beyaz giymesi 19. yüzyılda ortaya çıkmış. Daha öncesinde ölümü çağrıştırdığı ve daha saygın kabul edildiği için siyah giyiyorlardı. Çağdaş tıbbın ortaya çıkması ile ölüme karşı zafer kazanılmaya başlanmasıyla hekimlerin üzerinde beyaz önlükleri görmeye başladık” ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Ögenler, “Hekimlik mesleğine adım atan kişi tıp fakültesini kazandıktan sonra, topluma ait olan tüm ön yargılarından kurtulmalı ve hastasına karşı 'ben, tarafsız ve yansız bu mesleği yapıyorum' diyebilmeli” sözleriyle öğrencilerin beyaz önlüğe yakışır şekilde hareket etmeleri gerektiğini vurguladı.

Konuşmaların ardından geleceğin hekimlerine beyaz önlüklerini, Rektör Yardımcısı Kaya, Dekan Prof. Öztürk ve Tıp Fakültesi öğretim üyeleri tarafından giydirildi.