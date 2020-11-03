MEÜ, TÜBİTAK Bilimsel Araştırma Projeleri sıralamasında Türkiye 19'uncusu

MERSİN (İHA) – Mersin Üniversitesi, yeni bir başarıya daha imza atarak TÜBİTAK Bilimsel Araştırma Projeleri sıralamasında Türkiye 19'uncusu oldu.

Mersin Üniversitesinden (MEÜ) yapılan açıklamada, TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığının yayınladığı 2020 yılı 1. Dönem ARDEB proje sonuçlarına göre Mersin Üniversitesinin 3 projesinin destek almaya hak kazandığı bildirildi. MEÜ'nün bu 3 projeye aldığı destekle Türkiye'deki 192 üniversite arasında 19'uncu sırada yer alarak önemli bir sonuç elde ettiği belirtilen açıklamada, üniversitenin öğretim elemanları araştırma projeleriyle ulusal ve uluslararası ölçekte destek almaya, projeleriyle Mersin'e ve Türkiye'ye katkı sağlamaya devam ettiği vurgulandı.

Atık suların arıtılarak kullanılması amaçlanıyor

Açıklamada, destek almaya hak kazanan projeler hakkında da bilgi verildi. Buna göre, TÜBİTAK tarafından ARDEB 2020 yılı 1. Dönem 1001 projesi olarak kabul edilen projelerden ilki, TÜBİTAK 2020 Çağrı Planlaması kapsamında ‘Tarım ve Gıda Alanı-Toprak ve Bitki Besleme' başlığı, ‘Gübre Üretim Teknolojileri' alt başlığı altında ‘Atık ve Artıkların Geri Dönüşümü ile İlgili Gübre Elde Etme Teknolojilerinin Geliştirilmesi' konu başlığını taşıyor.

Yürütücülüğünü MEÜ Mühendislik Fakültesi Çevre Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nadir Dizge'nin yaptığı ve 683 bin 429 TL bütçeli proje, atık suların arıtılarak kullanılmasını amaçlıyor.

Covid-19'a yönelik proje de TÜBİTAK'tan destek aldı

Yine yürütücülüğünü MEÜ Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve İleri Teknoloji Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi (MEİTAM) Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Yahya Nural'ın yaptığı ‘Covid-19'un tedavisi için öncü ilaç moleküllerinin geliştirilmesi ve SARS-CoV-2 ye karşı antiviral özelliklerinin in vitro olarak incelenmesi' konulu proje de TÜBİTAK'tan destek alan bir diğer proje oldu. 719 bin 570 TL bütçeli projede, çok kısa bir zamanda dünyada milyonlarca insana bulaşan ve yüz binlerce insanın ölümüne neden olan SARS-CoV-2'ye karşı etkili olabilecekleri yapılan moleküler kenetleme çalışması sonucunda ortaya konulan bileşiklerin sentezlenmesi ve in vitro olarak SARS-CoV-2'ye karşı etkinlikleri incelenerek öncü ilaç adayı moleküllerin geliştirilmesi hedefleniyor.

Aladağlar Jura-Kretase istiflerinin ayrıntılı yaşı ortaya konacak

Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünden Ar. Gör. Dr. Cemile Solak'ın yürütücülüğünde gerçekleştirilecek olan ve TÜBİTAK tarafından desteklenen diğer proje ise ‘Aladağlar'daki (Doğu Toroslar) Jura-Kretase platform karbonat istiflerinin bentik foraminifer / alg biyostratigrafisi, izotop (13C ve 87Sr / 86Sr) stratigrafisi ve paleo-ortamsal analizi' başlığını taşıyor. Bütçesi 270 bin 889 TL olan proje ile güncel ve yenilikçi bilimsel yöntemler kullanılarak çözünürlüğü yüksek biyostratigrafik sonuçlar elde edilmesi ve Aladağlar Jura-Kretase istiflerinin ayrıntılı yaşı ve paleo-ortamsal gelişimi ile ilgili önemli veri eksikliklerinin giderilmesi hedefleniyor.