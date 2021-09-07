MEÜ yerleşkesine mobil aşı ekibi yerleştirildi

Konuya ilişkin açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Emrah Ceviz, Mersin'de ilk doz aşısını yaptıran 18 yaş üstü vatandaşların oranının yüzde 85'lere yaklaştığını söyledi. Ceviz, "Üniversitelerin açılmasıyla birlikte Mersin dışında ikamet eden öğrencilerimiz ilimize gelmeye başladılar. Aşı olmayan, aşısı eksik olan öğrencilerimizin aşılamalarını bir an önce tamamlamak arzusundayız. Öğrencilerin ve üniversite çalışanlarımızın aşıya ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla Çiftlikköy yerleşkesinde mobil aşı birimi oluşturduk” dedi.

“Hafta içi 08.00-24.00 saatleri arasında hizmet vereceğiz”

Üniversitenin ikinci öğretimde okuyan öğrencileri de düşünülerek hafta içi saat 24.00'e kadar aşılama hizmetinin devam edeceğini ifade eden Ceviz, "Yurtlarda ve sınıflarda sosyal mesafeyi korumanın zorluğunu biliyoruz. Amacımız üniversite eğitim-öğretiminin güvenli ve sağlıklı bir şekilde sürekliliğini sağlamaktır. Bunu aşılama oranlarımızı arttırarak yapabiliriz. Bu nedenle aşılama çok önemli. Hem kendi sağlıkları hem de toplum sağlığı açısından aşı çok önemli. Mobil aşı birimi için lojistik destek sağlayan Mersin Üniversitesi yönetimine kurumum ve şahsım adına teşekkür ederim. İlimizde Valimizin koordinasyonu ile kurumlarımız arasındaki işbirliğini üst düzeye çıkararak aşılama da oldukça iyi bir orana ulaştık, daha fazlası için de gayretlerimiz devam ediyor. Vaka sayılarımızın da yüksek aşı yüzdemizle ters orantılı şekilde gerilemesi, bizleri güvenli ve sağlıklı normalleşme açısından geleceğe güvenle bakabilmemizi sağlıyor" diye konuştu.

Üniversite öğrencileri ve çalışanlar için oluşturulan mobil aşı birimi, Çiftlikköy yerleşkesi rektörlük binasının yanında hizmet verecek.