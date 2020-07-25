MEÜ yüksek lisans öğrencisi ‘Erguvanlı Mühendislik Jeolojisi Ödülü' aldı

MERSİN (İHA) – Mersin Üniversitesi (MEÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü yüksek lisans öğrencisi Serdar Erdoğan, hazırladığı yüksek lisans tezi ile '2019 Erguvanlı Mühendislik Jeolojisi Ödülü'nün sahibi oldu.

MEÜ'den yapılan açıklamaya göre, 2019 yılı Erguvanlı Mühendislik Jeolojisi Ödüllerine bu yıl Bitirme Projesi/Çalışması, Yüksek Lisans/Yüksek Mühendislik Tezi, Doktora Tezi ve Uluslararası Makale kategorisi olmak üzere dört farklı kategoride başvuru yapıldı. Tüm kategoriler için her biri üç bağımsız üyeden oluşan jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, Yüksek Lisans/Yüksek Mühendislik Tezi dalında, MEÜ Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalından mezun olan Yük. Müh. Serdar Erdoğan, 2019 yılı ödülünü kazanan isim oldu.

Yüksek lisans öğrencisi Erdoğan, 22 Ağustos 2020'de Ankara'da TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Genel Merkezinde düzenlenecek törenle ödülünü alacak, Erdoğan, “Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Çoklu Karar Verme Tekniği Kullanılarak Erdemli (Mersin) Kentsel Yerleşim Alanının Sıvılaşma Potansiyelinin Değerlendirilmesi” başlıklı çalışmasını, MEÜ Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliğinden Doç. Dr. Hidayet Tağa danışmanlığında hazırladı.