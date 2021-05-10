MEÜ yüksek lisans öğrencisi ve ekibi, Akkuyu NGS Proje Yarışmasında yarı finale yükseldi

MERSİN (İHA) – Mersin Üniversitesi (MEÜ) yüksek lisans öğrencisi Emircan Buğa ve Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi öğrencisi Zeynep Altıparmak'tan oluşan AtomSec takımı, Akkuyu NGS Proje Yarışmasında yarı finale yükseldi.

MEÜ'den yapılan açıklamaya göre, Emircar Buğa ve Zeynep Altıparmak, oluşturdukları AtokSec takımı ile Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Akkuyu Nükleer A.Ş. iş birliği ile düzenlenen Akkuyu NGS Proje Yarışmasına katıldılar. Genç yeteneklere nükleer enerji alanında yenilikçi projeler üretme ve kendilerini geliştirme fırsatı sunmayı amaçlayan yarışmada MEÜ Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Yüksek Lisans öğrencisi Emircan Buğa ve Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü 3.sınıf öğrencisi Zeynep Altıparmak'tan oluşan AtomSec takımı yarı finale kalmaya hak kazandı.

Nükleer santrallerin güvenliğini konu alan "Radyasyon Acil Durum Eylem Planına Yönelik Afete Duyarlılık ve Risk Haritalarının Çoklu Karar Destek Sistemleri ve Yapay Öğrenme ile Oluşturulması" projesi ile yarışmaya katılan ekip, yarı finale kalan en başarılı 15 takım arasına girdi.

Ekip, finale kalacak 6 takım arasına girmek için yarışacak. Yarışma sonucunda birinci gelen takıma Rusya'da nükleer santral teknik gezisi ve seminer ödülü, ikinci takıma Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında staj ödülü verilecek. Üçüncü takım ise Akkuyu Nükleer Güç Santraline düzenlenecek teknik geziye katılacak.