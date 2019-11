MEÜ'de 2019-2020 Akademik yılı açıldı

Mersin Üniversitesi (MEÜ) 2019-2020 eğitim-öğretim yılı açılışı, Çiftlikköy Kampüsü Cumhuriyet Alanı'nda yapıldı

Saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve Rektör Prof. Dr. Ahmet Çamsarı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi'nde devam etti. Törene, Vali Yardımcısı Süleyman Deniz, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan, Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Kahveci, Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şekeridari, Mersin İl Jandarma Komutanlığına Kıdemli Albay Necip Çarıkcıoğlu, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Oğuz Bavbek ve akademik personel ile öğrenciler katıldı. Konuşmalar öncesi mini bir konser verildi. Ardından konuşan Rektör Ahmet Çamsarı, 16 fakülte, 7 yüksekokul, 11 meslek yüksekokulu, 31 araştırma merkezi, 5 bin personel ve 45 bin öğrenci ile üniversitenin her geçen gün daha da büyüyüp, güçlendiğini söyledi. Türkiye'de en iyi küresel üniversiteler listesinde 12. sırada yer alıyor olmalarının bunun göstergesi olduğunu vurgulayan Çamsarı, "Bu yıl üniversitemizi tercih ederek aramıza yeni katılan öğrencilerimizle çeşitli vesilelerle bir araya gelme fırsatı bulduk. Onların heyecanına ve mutluluğuna şahit olduk. Her yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerimizle birlikte aslında bizlerin de heyecanı, sorumluluğu artıyor. Çünkü biliyoruz ki ailelerinin bizlere emanet ettiği gençlerimize bizler de ülkemizin geleceğini emanet edeceğiz. İşte bu nedenle öğrencilerimize en iyi imkanları sunmaya, nitelikli bir eğitim vermeye gayret ederken, akademik yönden onları güçlü bir şekilde yarınlara hazırlarken, milli ve manevi duygularla, ülke sevgisiyle ve çalışma azmi ile yetişmelerine de büyük önem veriyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından MEÜ Rektörlüğüne atanmamın ardından projelerle adından söz ettiren, öğrenci odaklı, sanayi üniversite işbirliğine önem veren ve her alanda gelişime açık bir üniversite olma hedefiyle yola çıktık. Bir günümüzü bile boşa geçirmeden çalışmak üzere kolları sıvadık. Öğrencilerimizin huzur ve güven içerisinde eğitimlerini sürdürebilecekleri bir ortam hazırlamanın yanı sıra akademik faaliyetlerin kalitesini artırmak adına fiziki altyapıları, akademik ve idari kadroları güçlendirmek için de pek çok projeyi hayata geçirdik" dedi.

Öğrenci sayılarının artık 45 bini aştığına dikkat çeken Çamsarı, "Enstitü öğrenci sayımız yüzde 141, yabancı uyruklu öğrenci sayımız ise yüzde 438 artış gösterdi. Diş Hekimliği Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi ile MEÜ daha da güçlendi. Yine bu dönemde Anamur Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Meslek Yüksek Okulunu 4 yıllık yüksekokul statüsüne çıkarıldı. Söz konusu dönemde merkezi derslikler, sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu, diş kliniği, Mimarlık Fakültesi ek binası, Anamur Meslek Yüksekokulu binası, Anamur Meslek Yüksekokulu Araştırma ve Uygulama Serası gibi çok sayıda fiziki proje tamamlandı. 14 500 metrekare kapalı alana sahip yeni binasıyla Eğitim Fakültemiz geleceğin öğretmenlerine modern koşullarda eğitim verme olanağına kavuştu" diye konuştu.

23 Kasım 2018'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yeniden göreve atanmasının ardından da hedefler doğrultusunda kararlı bir çalışma yürütmeye devam ettiklerinin altını çizen Çamsarı, "Kalite ve akreditasyon çalışmalarına daha da ağırlık verdik. Bunun yanı sıra engelsiz üniversite olma yolunda da önemli başarılar elde ettik. 2019 yılı engelsiz üniversite ödüllerinde üniversitemiz 17 farklı kategoride ödüle layık görüldü. Tüm bunların yanı sıra sosyal ve kültürel alanda da öğrencilerimizin gelişmeleri adına pek çok projeye imza attık. Özellikle milli ve manevi anlamda öğrencilerimize ve bölgemize katkı sağlayacak onların ülke, tarih ve millet bilincini geliştirecek projeler de gerçekleştirdik. Sarıkamış şehit torunlarını Sarıkamış'ta, Çanakkale şehidi torunlarını, Çanakkale'de dedeleriyle buluşturan projeler hayata geçirdik. Ayrıca pek çok ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum ve bilimsel toplantıya ev sahipliği yaptık. 28 Kasım 2014 tarihinde devraldığım bu görevin kolay olmadığını, hedeflerimize hemen ulaşamayacağımızı çok iyi biliyordum. Nitekim hem üniversitemiz hem de ülkemiz o günden bu yana çok zorlu süreçlerden geçti. FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz hain darbe girişimi ile ülkemizin geleceğini karanlığa gömme planlarını milletçe el ele vererek boşa çıkarttık. Hep birlikte bir çok zorluğa göğüs gerdik. Rabbimizin yardımı, çalışma arkadaşlarımızın desteği ile çok şükür hedeflerimizin bir çoğuna ulaşmak bizlere nasip oldu. Elbette yapmak isteyip yapamadıklarımız var. Ancak Cumhurbaşkanımızın 'kendimize sahip olduğumuz görkemli geçmişe layık bir gelecek inşa etmeliyiz' sözünden hareketle geleceğimizi inşa edecek öğrencilerimiz için hayal kurmaya, bunları gerçekleştirmek için mücadele etmeye ve MEÜ'yü her anlamda bir dünya üniversitesi yapmak için didinmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Muzaffer Şekeridari yeni dönemin ilk dersini verdi.