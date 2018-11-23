MEÜ'de Arkeoloji, Mimarlık ve Güncel Şehir Planlama Kongresi

MEÜ Mimarlık Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen kongrede, yurt içi ve yurt dışından bilim insanları tarafından dört oturumda, mimarlık ve kent konulu on sekiz farklı bildiri sunumu gerçekleştirildi. İlk oturuma katılan MEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet İsmail Yağcı, düzenlenen bu önemli kongrenin başarılı geçmesi temennisinde bulundu.

Kongrenin bugün sona ereceği bildirildi.