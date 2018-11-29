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MEÜ'de Dünya Koah Günü etkinlikleri

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Hemşirelik Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı tarafından, Dünya Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) Günü etkinlikleri kapsamında farkındalık standı açıldı.


MEÜ Cumhuriyet Meydanı'na açılan stantta katılımcılara, KOAH hastalığı ile ilgili broşürler verilip, etkinlikler düzenlenerek hastalık ile ilgili farkındalık oluşturuldu. Mersin Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, "KOAH hastalığı genellikle 40 yaşından sonra ortaya çıkmakta ve kendini uzun süreli nefes darlığı, öksürük, balgam ile göstermektedir. Bu belirtiler hastalık ilerledikçe artmaktadır. Toplumumuzda 40 yaş üstü her 5 kişiden birinde KOAH bulunmakta ancak 10 KOAH hastasının sadece biri hastalığının farkındadır" denildi.

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