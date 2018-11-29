MEÜ'de Dünya Koah Günü etkinlikleri

MEÜ Cumhuriyet Meydanı'na açılan stantta katılımcılara, KOAH hastalığı ile ilgili broşürler verilip, etkinlikler düzenlenerek hastalık ile ilgili farkındalık oluşturuldu. Mersin Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, "KOAH hastalığı genellikle 40 yaşından sonra ortaya çıkmakta ve kendini uzun süreli nefes darlığı, öksürük, balgam ile göstermektedir. Bu belirtiler hastalık ilerledikçe artmaktadır. Toplumumuzda 40 yaş üstü her 5 kişiden birinde KOAH bulunmakta ancak 10 KOAH hastasının sadece biri hastalığının farkındadır" denildi.