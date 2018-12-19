MEÜ'de Erasmus Bilgilendirme Toplantısı

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Dış İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından, Erasmus, Avrupa Birliği Eğitim, Öğretim, Gençlik ve Spor Programı Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.
Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda, MEÜ Dış İlişkiler Koordinatörlüğü Öğretim Görevlisi Bunu Akdoğan, Erasmus öğrenci hareketliliği programı konusunda, Öğretim Görevlisi Duygu Sümer de Erasmus staj programları hakkında öğrencileri bilgilendirdi. Öğrencilere, Erasmus programı hakkında detaylı bilgilerin verilerek katılımlarının teşvik edildiği toplantı, soru cevap kısmının ardından son buldu.