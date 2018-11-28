MEÜ'de "Fair Play Üniversiteler Kervanı" paneli

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından, fair play kavramının geleceğin spor insanlarına benimsetilmesi ve onların vasıtasıyla ülke sporuna katkıda bulunulması hedefiyle düzenlenen "Fair Play Üniversiteler Kervanı" paneli, Mersin Üniversitesi (MEÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi'nde düzenlenen panelde, Prof. Dr. Zekai Pehlivan moderatörlüğünde, fair play kervanı üyeleri olan Erdoğan Arınıpınar, Murat Özbay, Teoman Güray, Remzi Yılmaz, Semra Demirer, Dr. Sevim Güllü, Milli Atlet Burcu Ayhan Yüksel ve Murat Tan Kara'nın katılımlarıyla 'Fair Play Üniversiteler Kervanı' başlıklı bir sunum gerçekleştirildi. Panelde "kişisel çıkarları ve hırsları bastırarak yaşamda üstün insan ruhunu ortaya koymak" şeklinde tanımlanan Fair Play anlayışı farklı perspektiflerle ele alındı.

Panel sonunda, Prof. Dr. Yunus Yıldırım, Prof. Dr. Zekai Pehlivan, Hüseyin Gümüş ve Burcu Ayhan Yüksel'e Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair Play Hizmet Madalyaları ve Sertifikaları verildi. Etkinlik kapsamında ayrıca Dünya Fair Play Karikatür Sergisinin açılışı da gerçekleştirildi.