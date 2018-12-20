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MEÜ'de "Geleneksel Sanatlarda Genç Girişimciler" semineri

Mersin Üniversitesi (MEÜ)-Takı Teknolojisi ve Tasarımı Yüksekokulu tarafından "Geleneksel Sanatlarda Genç Girişimciler" başlıklı seminer düzenlendi.

Mersin Üniversitesi (MEÜ)-Takı Teknolojisi ve Tasarımı Yüksekokulu tarafından "Geleneksel Sanatlarda Genç Girişimciler" başlıklı seminer düzenlendi.


Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törene, MEÜ Takı Teknolojisi ve Tasarımı Yüksekokulu öğretim elemanları ve çok sayıda öğrenci katıldı. Seminere konuşmacı olarak katılan eğitmen ve tel kırma ustası Fatma Seyhan, katılımcılara "Geleneksel Sanatlardan Tel Kırma" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.


Tel kırma sanatının tarihi ve gelişiminden bahseden Seyhan, "Tel kırma 17. yy'da ortaya çıkmış ve günümüzde unutulmaya yüz tutan bir sanat. Örtülerden, özel günler için hazırlanmış kıyafetlere, takılardan hediyelik eşyalara kadar bir çok alanda tel kırma sanatı kullanılmaktadır" dedi.


Seminer sonrasında, Takı Teknolojisi ve Tasarımı Yüksekokulu'nda öğrenim gören 13 öğrenciye KOSGEB girişimcilik belgeleri verildi.

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