MEÜ'de "İpek Ongun ile Gençlik Edebiyatı" etkinliği

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından "İpek Ongun ile Gençlik Edebiyatı Üzerine Söyleşi" etkinliği düzenlendi.

MeÜ Türkçe Eğitimi Topluluğunun öncülüğünde Prof. Dr. Ahmet Çamsarı Konferans Salonunda gerçekleşen etkinlik, Prof. Dr. Cemal Sakallı'nın yazar İpek Ongun'un edebi kişiliği üzerine yaptığı değerlendirme ile başladı. Ongun ise "İlk gençlik evresi ve sorunları, gençlere karşı empati kurma gerekliliği, genç aileye bağlı mı bağımlı mı olmalı, gençlerin etkileşime girdiği ortamda yapması gereken duyarlı davranışlar, yeni nesil yazarlar nereye gidiyor?" konu başlıkları üzerinde görüşlerini dinleyenlerle paylaştı.

Söyleşi, Türkçe Eğitimi Topluluk Başkanı Ali Berkay Yücebaş'ın yazar İpek Ongun'a plaket ve çiçek sunumuyla son buldu.