MEÜ'de Japon Filmleri Gösterimi etkinliği

Mersin Üniversitesi (MEÜ) İletişim Fakültesi, Mersin Türk Japon Dostluk Derneği ve Japonya Büyükelçiliği işbirliği ile "Japon Filmleri Gösterimi" etkinliği gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, ilk olarak 'Samuray Mutfağının Hikayesi' isimli film gösterime sunuldu. Film sonrasında Türk Japon ilişkilerinin anlatıldığı bir konferans düzenlendi. Konferansa, Japonya Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, MEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Kaya, MEÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Senem Duruel Erkılıç, Mersin Türk Japon Dostluk Derneği Başkanı Süleyman Cengiz, dernek üyeleri, çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

"Etkinlik dostluğu perçinleştirecek"

Etkinliğin açılışında konuşan Kaya, "Türk-Japon dostluğunun tarihsel kökeni çok eskilere dayanıyor. Bir facia ile başlamış olsa da, sağlam temeller üzerine kurularak bugünkü düzeye ulaşmıştır. 2003 yılında Japonya'da Türk Yılı ilan edilmişti ve ülkemizde 2010 yılını Japon Yılı olarak ilan etmişti. Bugünkü etkinlikle de, bu dostluğun daha da perçinleşeceğini düşünüyor, etkinlikte emeği geçen herkese üniversitemiz adına teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

"Türkiye ve Japonya tek yürek"

Konferansta Türk, Japon ilişkilerini katılımcılara aktaran ve birbirine uzak iki coğrafya olsa da Türkiye ve Japonya'nın tek yürek olduğunu vurgulayan Büyükelçi Akio Miyajima, "2017 yılından itibaren atandığım Japonya Ankara Büyükelçiliği'nde Mersin'e ikinci gelişim. Mersin ile kardeş şehir olan Kushimoto'nun isminin verildiği sokağı, Ertuğrul Anıtını ziyaret ettim. Sadece Mersin'de değil, bir çok şehri de ziyaret etmeye devam ediyorum. Ertuğrul faciası, 1985 yılında Tahran'daki Japon vatandaşlarının kurtarılması operasyonu, 1999 Düzce depremi, 2011'de Japonya'daki Töhoku depremi, yine 2011 yılındaki Van depremi gibi üzücü olaylarda iki ülke hep bir aradaydı. Sadece yardım anlamında değil, ekonomik olarak da çok güçlü ilişkilere sahibiz. Birçok Japon firması Türkiye'nin potansiyeli ve gücüne güvenerek yatırımlarını arttırmaktadır. Tüm bu ilişkilerin daha da iyiye gideceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Mersin Türk Japon Dostluğu Derneği Başkanı Süleyman Cengiz de, "Çeyrek asırdır, Türk ve Japon ilişkilerinin gelişmesini sağlamak için çalışıyoruz. Bugünkü etkinlik de bunun bir parçası. Umarım filmler ve konferans herkeste farklı ufuklar açacaktır. Bu bağlamda etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyor, daha güzel etkinliklerde buluşmayı temenni ediyorum" şeklinde konuştu.