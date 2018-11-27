MEÜ'de 'Namus Adına Şiddet' konferansı

Dr. Ayda Çelebioğlu, "Bizim ülkemizde 'ya benimsin ya toprağın' kavramı var ve bunun temelini de namus kavramı oluşturuyor" dedi.

MEÜ Kadın Sorunlarını Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından 'Namus Adına Şiddet' konulu konferans gerçekleştirildi. Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konferansa, MERKAM Müdürü Prof. Dr. Ayda Çelebioğlu, üyeler ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Üniversite ve MERKAM olarak kadına şiddetin önlenmesi için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını belirten Çelebioğlu, "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın kadına yönelik şiddeti önleme projesinde yer alıyoruz. Derslerimizde öğretim üyesi arkadaşlarımıza müfredatlarını güncellemeleri konusunda önerilerde bulunuyoruz, bilimsel toplantılar ve kongrelere katılım sağlayarak, bilimsel çalışmalarımızı sunuyoruz. Ancak bizi en mutlu eden gelişme, toplumsal cinsiyet dersinin bütün bölümlerimizdeki öğrencilerimizin seçebilecek olmasıdır. Bu Türkiye'de bir ilk" diye konuştu.

Şiddeti meşrulaştıran bir kavram olarak namus kavramının değerlendirileceği etkinliği düzenlemekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çelebioğlu, "Bizim ülkemizde 'ya benimsin ya toprağın kavramı' var ve bunun temelinde de namus kavramı var. Bu konuda bizlere önemli bilgiler verecek olan bu konferansı düzenlemekten memnuniyet duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

MERKAM Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Duygu Vefikuluçay Yılmaz ise 'Namus Kavramı ve Namus Anlayışını Etkileyen Faktörler' başlıklı sunumunda, namus kavramından ve Türkiye ve dünyada namus kavramının nasıl algılandığı hakkında katılımcılara bilgi verdi. Uzm. Burcu Şanlı da 'Üniversite Öğrencilerinin Kadına İlişkin Namus Anlayışı İle İlgili Tutumları Mersin Üniversitesi Örneği' başlıklı sunumunda, üniversite öğrencilerinin namus hakkındaki düşüncelerini ve görüşlerini katılımcılara aktardı.