MEÜ'de oryantasyon programı başladı

2019-2020 eğitim ve öğretim dönemi oryantasyon programı açılışında Eğitim Fakültesine yeni kayıt yaptıran öğrencilere bilgi verildi. Uğur Oral Kültür Merkezindeki etkinliğe MEÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Soner Mehmet Özdemir, akademik ve idari personel ile Eğitim Fakültesi birinci sınıf öğrencileri katıldı.

"Ülke ve millet sevgisini her şeyden üstün tutun"

MEÜ hakkında bilgi veren Rektör Çamsarı, öğrencilerle tanışmak için özellikle oryantasyon programına katılmak istediğini belirterek, "Şu anda aynı tarihlerde kurulan üniversiteler içinde hem nüfus ve birim sayısı hem de sıralama olarak en ön sıralarda yer alıyoruz. Kendi dallarında yetkin 100'e yakın akademik kadrosuyla, altyapısı ve büyüklüğüyle Türkiye'nin en iyi eğitim fakültelerinden birine sahibiz. Ülkemiz çok zor günlerden geçti. Bu zorluğa karşı vatan sevgisi olan düzgün eğitim almış insanlarımız sayesinde ayakta kalabildik. Sizlerden istediğim ülke ve millet sevgisini her şeyden üstün tutun. Her biriniz ailenizin umudu ve yüreklerinin bir parçasısınız" dedi.

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Soner Mehmet Özdemir ise fakülteyi yeni kazanan öğrencilere başarı dileklerini ileterek, oryantasyon programının önemine değindi.

Açılış konuşmalarının ardından Engelli Öğrenci Birimi Sorumlusu Öğr. Gör. Gülcan Boyraz, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından Şube Müdürü Teslime Demir, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığından Kütüphaneci Burcu Kayhan, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığından Şube Müdürü Yusuf Ziya Ak ve

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezinden Uzman Psikolog Öğr. Gör. Sena Karakuş tarafından öğrencilere, üniversite hayatları boyunca sosyal ve kültürel anlamda kendilerine yardımcı olacak bilgiler içeren sunumlar yapıldı.

20 Eylül Cuma gününe kadar sürecek olan oryantasyon programında, bu yıl yeni kayıt yaptıran tüm birinci sınıf öğrencilerine bilgilendirme yapılacak.