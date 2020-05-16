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MEÜ'de polimer jel tabanlı ve bor katkılı dezenfektan üretildi

19) ile mücadeleye katkı çalışmaları kapsamında, polimer jel tabanlı ve bor katkılı dezenfektan üretti.


MEÜ'den yapılan açıklamaya göre, Covid-19 salgını ile birlikte dezenfektan kullanımı büyük artış gösterirken, bu konuda bilimsel çalışmalar da devam ediyor. Bu çerçevede, MEÜ'de de Covid-19 ile mücadeleye destek vermek amacıyla birçok çalışma yapılıyor. Bu çalışmalardan birini de dezenfektan üretimi oluşturuyor.


MEÜ Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tonguç Özdemir tarafından yürütülen bilimsel çalışmayla polimer jel tabanlı dezenfektan üretildi. Üretim sürecinde iki değişik polimerik yapı kullanıldı. Polimerik maddelerin bir tanesi geri dönüştürülmüş üründen elde edilirken, üretilen dezenfektanlara ayrıca bor katkısı da eklendi. Boyar madde olarak tamamen doğal boya kullanıldı.


Prof. Dr. Özdemir, ilk aşamada ürünün pilot üretiminin yapıldığını belirtti.

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