MEÜ'de "telif hakları" anlatıldı

Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği'nin (RATEM), Kültür ve Turizm Bakanlığı katkıları ve Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi işbirliğiyle telif hakları konulu bir etkinlik düzenlendi.

Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezinde gerçekleşen etkinlik kapsamında "Aklıma Bir Fikir Geldi – İletişim Fikirleri Yarışması" sergisinin açılışı da gerçekleştirildi. Sergi açılışının ardından "Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Telif" başlıklı panel düzenlendi.

Panelde konuşan MEÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Senem Duruel Erkılıç, son zamanlarda yeni iletişim teknolojileri ve yeni medya alanındaki gelişmelerle, radyo ve televizyon yayıncılığının önemli değişimler geçirdiğini belirterek, "Dijitalleşme olgusu ile birlikte telif hakları konusu belki de en önemli konulardan birisi haline geldi. Geleceğin teknolojilerini konuşurken, fikir ve sanat eserlerindeki korsan uygulamaların sonlandırılması ve bu konudaki duyarlılığın arttırılması büyük önem taşımaktadır" dedi.

"Telif hakları konusunda bilinç oluşturmayı amaçlıyoruz"

Moderatörlüğünü MEÜ İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Başkanı Prof. Dr. Aslıhan Doğan Topçu'nun yaptığı panelde konuşan RATEM Başkanı Yusuf Gürsoy, "RATEM olarak on yedi yıldan beridir, radyo ve televizyon yayınlarından ticari bir gelir elde edilmesi durumunda bu yayınları lisanslamak ve izin vermek esas görevimiz. Aynı zamanda, sektörde çalışacak elemanlara mesleki yeterlilik sertifikası veriyoruz. Telif hakları konusunda bilinç oluşturmak ve korsan yayıncılık ile mücadele kapsamında üniversitelerimiz ile ortak bir şekilde tüm Türkiye'de yarışma ve paneller düzenliyoruz. Bu tür etkinliklerin sonuçlarının ülkemizdeki telif hakları konusunda önemli bir farkındalık oluşturduğuna inanıyor, bugünkü etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yargıtay 19. Ceza Dairesi Üyesi Sabahattin Öztemiz ise katılımcılara telif hakkı konusunun hukuki boyutuna değinerek, "Eserleri hukuki anlamda da koruyamazsak yenilerinin ve daha iyilerinin gelmesine engel oluruz. Bu konuda yürütülen çalışmaların önemli sonuçlar veriyor" şeklinde konuştu. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Uzman Zafer Aksoy ise, katılımcılara telif haklarının tarihsel gelişiminden günümüze kadar olan değişim sürecinden bahsederek, Telif Hakları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalara değindi.

Etkinlik sonunda Erkılıç panelistlere, teşekkür belgesi takdim etti.