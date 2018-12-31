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MEÜ'de yangın eğitimi ve tatbikatı

Mersin Üniversitesi’nde (MEÜ) akademik ve idari personele yönelik 2 günlük yangın eğitimi verilirken, eğitimin ardından tatbikat yapıldı.

Mersin Üniversitesi'nde (MEÜ) akademik ve idari personele yönelik 2 günlük yangın eğitimi verilirken, eğitimin ardından tatbikat yapıldı.


MEÜ İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından verilen eğitim kapsamında, ilk olarak Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi'nde yangın anında ve sonrasında yapılması gerekenler anlatıldı. Eğitimin açılışında söz alan Merkez Müdürü Prof. Dr. Zeki Yarar, iş güvenliği bakımından çalışanların ve işverenin görev ve yükümlülüklerini hatırlattı. Merkez Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Hatice Çil ise farklı yangın türleri ve uygun söndürme çalışmaları konusunda bilgi verdi. Dr. Mustafa Tümay da yangın sırasında ve sonrasında yapılması gereken ilkyardım müdahalelerini örneklerle anlattı.


Eğitimin ardından Cumhuriyet Alanında yangın tatbikatı yapıldı. Denizcilik Fakültesi uzman personeli tarafından gerçekleştirilen tatbikatta, personele yangına ilk müdahale sırasında yapılması gerekenler uygulamalı olarak gösterildi.

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