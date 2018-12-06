MEÜ'den Erdemli'de kariyer günü etkinliği

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Erdemli Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu Müdürlüğü ve Türkiye İş Kurumu Erdemli Hizmet Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle ''Erdemli Kariyer Günü'' etkinliği düzenlendi.

Yüksekokul amfisinde gerçekleşen etkinliğe, Erdemli Kaymakamı Avni Kula, MEÜ Erdemli Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Cemile Çelik, Erdemli İŞKUR Hizmet Merkezi Müdürü Mustafa Doğan ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı. Etkinlik kapsamında 'Özel Sektör Ne İster' paneli gerçekleştirildi.

Etkinlikte son olarak İŞKUR İş ve Meslek Danışmanı Özlem Gümüş'ün konuşmacı olduğu 'Üniversiteliler için İŞKUR' başlıklı konferans yapıldı.