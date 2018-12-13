MEÜ'den Erdemli'de sigortacılık sektörü etkinliği

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Erdemli Meslek Yüksekokulu Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü tarafından ‘Sigortacılık Sektörü' konulu etkinlik düzenlendi.

Yüksekokul amfisinde gerçekleşen etkinliğe, MEÜ Erdemli Meslek Yüksekokulu öğretim elemanları ve sektör temsilcileri katıldı. Etkinlik çerçevesinde katılımcılar, sigortacılık sektörünün Türkiye ve dünyadaki yeri, sektörün istihdam ve staj olanakları, sigortacılık eğitiminde uygulamanın önemi konularında bilgi paylaşımında bulundu. Etkinlikte ayrıca, öğrencilerin kullanımına açılacak olan sigortacılık yazılımının kullanımı ve tanıtımını yapıldı.

Etkinlik, öğrencilerin sektöre yönelik sorularının cevaplanması ile son buldu.