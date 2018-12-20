MEÜ'den ilk yardım tatbikatı

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen etkinliğe, öğretim elemanları, idari personeli ve öğrencileri katıldı. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında düzenlenen tatbikatta, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu İş Güvenliği Uzmanı Öğretim Görevlisi Hatice Çil ve İşyeri Hekimi Mustafa Tümay tarafından eğitim verildi.

Uygulamalı olarak gerçekleştirilen tatbikat sırasında öğrencilere bayılma, düşme, anemi, kanama, kırık, çıkık gibi konularda sağlık ekipleri gelene kadar yapabilecekleri basit ve hayat kurtarıcı önlemler anlatıldı. Düzenlenen tatbikat hakkında konuşan Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Cemal Altan, "Maalesef ülkemizde çok az sayıda kişi, acil müdahale gerektiren durumlarda neler yapılabileceğini biliyor. İlk yardımın daha geniş kitleler tarafından öğrenilmesi ve ilk yardım yapan kişilerin bilinçsiz uygulamalardan kaçınması hayati önem taşımaktadır. Bu bilinçle öğrencilerimize ilk yardım konularında eğitimler veriyoruz" dedi.

Tatbikat, öğrencilerin yapmış olduğu uygulamaların ardından sona erdi.