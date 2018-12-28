MEÜ'den "Sürdürülebilir Entegre Su Yönetimi" projesi

Mersin Üniversitesi (MEÜ) öğretim üyelerinin Akdeniz'de su kaynakları ve gıda sistemleri konularında uluslararası ortak projeler destekleyen PRIMA 2018 Programı kapsamında, "Sürdürülebilir Entegre Su Yönetimi" başlığı altında sunduğu iki Avrupa Birliği (AB) projesi, 300'den fazla proje arasından seçilerek desteklenmeye değer bulundu.

MEÜ Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali Kurt'un yürütücülüğünü yaptığı projede, Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Cüneyt Güler ve Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Birgül Mazmancı araştırmacı olarak yer alıyor. 36 ay sürecek proje, toplam altı ülkeden yedi ortakla gerçekleştirilecek. Proje kapsamında "Azalt-Geri Dönüştür-Yeniden Kullan-Kurtar" ilkelerine dayanan yenilikçi su yönetimi kavramlarının teşvik edilmesi yoluyla, kıyı akiferlerinin antropojenik ve iklimsel baskılara karşı etkili bir şekilde korunması için yeni yönetim yaklaşımları araştırılacak. Kısa adı Sustain-COAST olan ilk proje "Sürdürülebilir Kıyısal Yeraltı Suyu Yönetimi ve Değişen İklimde Yenilikçi Yönetim Yoluyla Kirlilik Azaltma" başlığını taşıyor. PRIMA 2018 Programı kapsamında 300 proje arasından seçilerek önemli bir başarıya imza atan diğer projenin başlığı ise “Kıyısal Akdeniz bölgelerinde kritik yeraltı suyu rezervlerinin tuzlanması: gelişmiş modelleme ve akıllı bilgi iletişim teknolojisi araçlarını kullanarak tanımlama, risk değerlendirmesi ve sürdürülebilir yönetimi."