MEÜ'den TÜBİTAK projelerinde bir başarı daha

MEÜ Mersin Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Dr. Ömer Faruk İslim'in yürütücüsü olduğu TÜBİTAK 3501 projesi kabul edildi.

MEÜ'den yapılan açıklamaya göre, Mersin Meslek Yüksekokulu öğretim elemanlarından Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk İslim'in yürütücüsü olduğu "Öğrenme Güçlüğü Yaşayan Ortaokul Öğrencilerinin Fen Bilimleri ve Matematik Öğretiminin Artırılmış Gerçeklik ile Desteklenmesi" başlıklı TUBİTAK 3501 projesi kabul edildi.

Projenin kabulü dolayısıyla gerçekleştirilen törende, Mersin Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Serkan Şendağ tarafından İslim'e teşekkür belgesi takdim edildi.

Projede, öğrenme güçlüğü yaşayan ortaokul öğrencilerinin fen ve matematik alanlarında yaşadıkları sorunların çözümüne yönelik olarak artırılmış gerçeklik uygulamalarının geliştirilmesi hedefleniyor. Projede ayrıca, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Bilal Özçakır, Ordu Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Gülşah Uluay, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Neşe Sevim, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Zeki Öğdem, Gazi Üniversitesinden Dr. Ufuk Özkubat, Dr. Hanifi Sanır ve Dr. Ebru Solmaz ile Ortadoğu Üniversitesinden araştırmacı, Prof. Dr. Kürşat Çağıltay danışman olarak görev alıyor.