MEÜ'nün hemşire adayları, yaşadıkları illerde maske kullanımı ve hijyeni anlattı

MEÜ'den yapılan açıklamaya göre, Hemşirelik Fakültesi öğrencileri, korona virüs salgını döneminde koruyucu önlemlere ilişkin halk sağlığı çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede, 4. sınıf öğrencileri; Dr. Öğr. Üyesi Emine Öncü ve Dr. Öğr. Üyesi Sümbüle Vayısoğlu sorumluluğunda, Arş. Gör. Yasemin Güven ve Arş. Gör. Ezgi Önen rehberliğinde, salgın döneminde toplum sağlığını korumaya dönük uygulamalar gerçekleştirdiler.

Öğrenciler; Mersin'le birlikte Adana, Bursa, Diyarbakır, Hatay, Kahramanmaraş, Kayseri il ve ilçelerinde dershane, bijuteri, market, kuaför, kafe, lokanta ve terzihane gibi iş yerleri ile yaşadıkları yerlerde komşularına, doğru maske kullanımı, uygun el hijyeni ve sosyal mesafenin korunması hakkında bilgilendirme çalışmaları yaptılar.