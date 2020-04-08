MEÜ'nün Tarsus'ta gerçekleştirdiği arkeolojik araştırmalar kitaplaştırıldı

Dr. Deniz Kaplan'ın başkanlığında gerçekleştirilen arkeolojik araştırmaların ön sonuçları, ‘Tarsus Araştırmaları I' başlığıyla kitaplaştırıldı.

MEÜ'den yapılan açıklamaya göre, binlerce yıllık güçlü ve köklü bir kültür birikimine sahip Tarsus'un kültür mirasının ortaya çıkartılmasına yönelik bilimsel araştırmalar sürüyor. Bu çerçevede, Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Kaplan'ın başkanlığında gerçekleştirilen Tarsus Hinterlandı Arkeolojik Yüzey Araştırmalarının 2016-2019 yıllarını kapsayan araştırmalarının ön sonuçları, Tarsus Araştırmaları I başlıklı bir kitap ile bilim dünyasına sunuldu.

Editörlüğünü Doç. Dr. Kaplan'ın yaptığı “Tarsus Araştırmaları” başlıklı dizin ile Tarsus hinterlandında gerçekleştiren ve gerçekleştirecek arkeolojik araştırma sonuçlarının paylaşılması amaçlandı. Bu kapsamda antik Tarsus'un kent merkezi ile ilgili çalışmalara ve bunun yanı sıra diğer kentlerde ele geçmiş Tarsus ile ilişkili buluntulara da çalışmada yer verilmesi planlandı. Tarsus Araştırmaları I kitabı içerisinde elde edilen verilerin değerlendirilmesi hususunda, konularında uzman ve bu alanda çalışan genç bilim insanlarının katkı sunduğu 11 adet makale yer alıyor.

Çalışma hakkında bilgi veren Doç. Dr. Kaplan, kitapta yer alan makalelerin özgün sonuçlar bulundurduğunu ifade etti. Kaplan, "Örneğin Phryg kökenli mimari üslubun Tarsus ve Kilikia'daki ilk arkeolojik kanıtları, Tarsus'un hinterlandındaki Erken Bizans Dönemi Dini Mimarisi ve Tarsus Yahudileri ilk kez bu kitap aracılığıyla bilim dünyasına sunuldu. Bunun yanı sıra Tarsus Hinterlandı Arkeolojik Yüzey Araştırmaları kapsamında ilk kez keşfi gerçekleştirilen yerleşimlerin üretim donanımları, seramikleri, lahitleri ve amphora mühürlerini kapsayan makaleler de mevcut. Ayrıca Tarsus Müzesi tarafından Tarsus kent merkezindeki Vuslat Kent Meydanında gerçekleştirilen arkeolojik kazıların ön raporu, Tarsus Araştırmaları I kitabının dikkat çeken makaleleri arasında yer almaktadır" dedi.

MEÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı'ya, çalışmada ihtiyaç duyulan teknik donanım desteğini sağladığı için, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile diğer sponsorlara da çalışmalara destek verdikleri için teşekkür etti.