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MEÜ'ye 'Algoloji Uzmanlık Eğitimi Yeterlilik Belgesi'

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı bünyesindeki Algoloji Bilim Dalı, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ve Nöroloji Anabilim Dalları tarafından ’Algoloji Uzmanlık Eğitimi Yeterlilik Belgesi’ almaya hak kazandı.

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı bünyesindeki Algoloji Bilim Dalı, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ve Nöroloji Anabilim Dalları tarafından 'Algoloji Uzmanlık Eğitimi Yeterlilik Belgesi' almaya hak kazandı.


Türk Algoloji Derneği Uzmanlık Yeterlik Kurulu tarafından yapılan değerlendirilme sonucunda verilen belge ile Mersin Üniversitesi, Türkiye'de algoloji yan dal yeterlilik belgesine sahip üçüncü üniversite olmayı başardı. MEÜ Rektörü Ahmet Çamsarı, Algoloji Tıpta Uzmanlık Yeterlik Kurulu Eğitim Kurumları ve Program Değerlendirme Komisyonu tarafından belirlenen Algoloji Tıpta Uzmanlık Eğitim ile ilgili koşulların karşılanması sonucu alınan yeterlilik belgesinin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

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