Mevsimlik bitkilerle Mersin renkleniyor

Her bölgenin ihtiyacına göre peyzaj planı hazırlayan ekipler, toprak ıslahı, mevsimlik çalı ve çiçek dikimi, sulama tesisatı yenilemesi, tesviye ve yeşil alan oluşturma çalışmaları yürütüyor.

Farklı lokasyonlarda faaliyetlerini yürüten Park ve Bahçeler ekipleri, Kültür Park'ta çalışmalarını yoğunlaştırdı. 10 bin 178 metrekarelik alan içerisinde MESKİ ekiplerinin drenaj çalışması sonrasında Park ve Bahçeler ekipleri, yeşil alanda toprak ıslahı yaptı. Bu doğrultuda alanda bulunan geçirgen olmayan ve bitkisel anlamda kötü olan toprak zemin sıyrılarak alana gübre torf ve elenmiş topraktan oluşan karışım döküldü. Tesviye yapılan alanda sulama tesisatı tamamen yenilendi. Bitki dikim çalışmaları kapsamında ağaç türlerinde orkide ve jakaranda, çalı türlerinden starliçe, top şimşir, bahçe külü, berberis, pittosporum, saz püskülü ve papatya dikimi yapan ekipler, mevsimlik türlerden ise top kadife, Çin karanfili, gazanya ve petunya dikimi gerçekleştiriyor. Ekipler, dikimleri tamamladığında alan genelinde çim tohumu atarak yeşil alan oluşturacak. Görsel zenginliği artırmak isteyen ekipler, alanın çeşitli noktalarında mozaik ve sınırlayıcı peyzaj malzemeleri de kullanmayı planlıyor.

Çalışmaların sürdüğü alanlardan biri olan İstiklal Caddesi'nde ekipler, tesviye çalışmalarının ardından bölgeye uygun olan tagetes ve bodur zakkum dikimi gerçekleştiriyor. Forum Kavşağı'nda çalışma yürüten bir diğer ekip de yine tesviye çalışmalarının ardından diktikleri salvia, iresine, leucophyllum frutescens ve begonvil ile kavşağa rengarenk bir görünüm veriyor.