İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Meyve bahçelerinden hırsızlık yapan 4 kişi tutuklandı

Mersin’de meyve bahçelerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Mersin'de meyve bahçelerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.


Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Tarsus ilçesinde 3 ayrı mahallede çiftçilere ait bahçelerden su motoru ve bahçe tellerinin çalınması üzerine çalışma başlatan Suç Araştırma Timi (JASAT), bölgedeki tüm güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık şüphelisi 4 kişiyle, kullandıkları aracı tespit eden ekipler, yaptıkları operasyonla şahısları gözaltına aldı.


Gözaltına alınan şahıslar hırsızlık olaylarını kendilerinin gerçekleştirdiklerini, çaldıkları malzemeleri ise hurda olarak sattıklarını itiraf etti.


Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.