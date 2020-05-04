Meyve kasalarına kenevir eken şüpheli yakalandı

Mersin'in Anamur ilçesinde jandarma ekipleri, uyuşturucu madde elde etmek amacıyla meyve kasaları içerisine 12 kök kenevir bitkisi eken şüpheliyi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde elde etmek amacıyla yasa dışı ekime yönelik yapılan araştırmada Gercebahşiş Mahallesinde 1 şahsın, çilek bahçesi içerisinde ekim yaptığını belirledi. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, meyve kasaları içerisinde 12 kök kenevir bitkisi fidesi ele geçirdi.

Olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alındı.

Öte yandan, Tarsus ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de, uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Sayköy Mahallesinde gerçekleştirilen operasyonda, 50 gram toz esrar, kova ve evin bahçesinde 38 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Ekipler, olayla bağlantılı 3 kişiyi gözaltın alırken, sokağa çıkma yasağında dışarıya çıkan şüphelilere para cezası kesti.