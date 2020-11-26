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Meyve suyunu boşaltıp, uyuşturucu koydu

Mersin polisi, bir şahsın valizinde yaptığı aramada meyve suyu paketlerinin içine gizlenmiş 7 parça şeklinde 945 gram metamfetamin ele geçirdi.


Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirlararası bir otobüsle doğu illerinden Mersin'e uyuşturucu getirileceğinin istihbaratını aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda Mersin Gişelerinde oluşturulan uygulama noktasında belirlenen otobüs durdurularak, şüpheli şahıs ve valizinde arama yapıldı. 'Börü' isimli narkotik dedektör köpeğinin de katıldığı aramada polisler, valiz içerisinde bulunan 2 meyve suyu kutusundan şüphelendi. Köpeğinde tepki verdiği meyve sularını açan polisler, içinden meyve suları boşaltılan kutulardan 7 parça halinde 945 gram metamfetamin ele geçirdi. Meyve suyu varmış gibi kutulara yerleştirilen uyuşturucu, polisleri bile şaşkına çevirdi.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen G.H. isimli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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